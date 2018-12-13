В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" на своем льду обыграл "Даллас" со счетом 6:3. Российский форвард "Старс" Валерий Ничушкин он провел на льду меньше 12 минут (11.56) и заработал показатель полезности "-2".

Ничушкин продлил безголевую серию до 23 матчей со старта сезона. На счету у нападающего 4 (0+4) очка в 23 играх "регулярки" при среднем игровом времени 12 минут 27 секунд и полезности "-3".

"Даллас" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 35 очков за 31 игру.

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