НХЛ сравнила шайбу Атанасиу с голом Дацюка

НХЛ вспомнила гол экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка после матча регулярного чемпионата "Ред Уингс" – "Питтсбург" (6:3). В этой встрече шайбой отметился форвард Андреас Атанасиу, который идентичен голу россиянина в бытность его выступления в лиге. 22-летний форвард в текущем сезоне набрал 14 (9+5) очков.

На данный момент "Детройт" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.