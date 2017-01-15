НХЛ сравнила шайбу Атанасиу с голом Дацюка

НХЛ вспомнила гол экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка после матча регулярного чемпионата "Ред Уингс" – "Питтсбург" (6:3). В этой встрече шайбой отметился форвард Андреас Атанасиу, который идентичен голу россиянина в бытность его выступления в лиге. 22-летний форвард в текущем сезоне набрал 14 (9+5) очков.
На данный момент "Детройт" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
When @Datsyuk13 was dancing, @AndreasA86 was taking notes. pic.twitter.com/HRYX5Al3V8– NHL (@NHL) 15 января 2017 г.
SportsMan
Дацюка плотнее держали и руками хватали.
09:41