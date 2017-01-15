09:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

НХЛ сравнила шайбу Атанасиу с голом Дацюка

0
0
0
1

НХЛ вспомнила гол экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка после матча регулярного чемпионата "Ред Уингс" – "Питтсбург" (6:3). В этой встрече шайбой отметился форвард Андреас Атанасиу, который идентичен голу россиянина в бытность его выступления в лиге. 22-летний форвард в текущем сезоне набрал 14 (9+5) очков.

На данный момент "Детройт" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

 

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

SportsMan

Дацюка плотнее держали и руками хватали.

09:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ