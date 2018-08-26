НХЛ сделала заявление по ситуации с Войновым

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал информацию, о том, что Вячеслав Войнов получил разрешение выступать в НХЛ, озвученную членом совета директоров КХЛ Александром Медведевым.

- Это неправда. Дисциплинарный процесс (речь о порядке наложения дисциплинарных санкций. - Прим. "СЭ") по Войнову по-прежнему обсуждается.

Напомним, НХЛ дисквалифицировала Войнова по причине заведенного на него дела о домашнем насилии. 2 июля суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило ему получить рабочую визу. (Игорь ЕРОНКО)