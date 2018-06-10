НХЛ посвятила флипбук Овечкину с Кубком Стэнли

НХЛ в Твиттере опубликовала ролик, в котором представлен флипбук - в серии картинок показано, как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин поднимает над своей головой Кубок Стэнли. 32-летний российский форвард в ночь на 8 июня помог "Кэпиталз" завоевать первый в истории клуба главный трофей в североамериканском хоккее. В финальной серии "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4-1).

Кроме того, Овечкин стал обладателем "Конн Смайт Трофи" – приза самому ценному игроку плей-офф. Он стал лучшим снайпером этого розыгрыша Кубка Стэнли (15 шайб). В споре бомбардиров Овечкин уступил первую строчку соотечественнику и партнеру по команде Евгению Кузнецову – 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

Овечкин пьет вниз головой и спит с Кубком Стэнли. Он просто с ним не расстается //

"Овечкин – классный мужик. Спокойный, приятный человек" //

"Буржуйский" Кубок. Триумф "Вашингтона" - это вовсе не наш праздник //

Величайшая история преодоления. Как Овечкин и "Вашингтон" взяли Кубок Стэнли