НХЛ попросила Маршана не лизать и не обнимать соперников

НХЛ попросила нападающего "Бостона" Брэда Маршана не лизать и не обнимать соперников, информирует ESPN.
Канадский форвард в первой игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" обнял нападающего Лео Комарова и лизнул его щеку. Отметим, что Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова.
– Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый, – отметил Маршан.
Tonight the bizarre Brad Marchand-Leo Komarov rivalry continues. Here's where we left off: pic.twitter.com/15YEApMBwC– Yahoo Canada Sports (@YahooCASports) 14 апреля 2018 г.
Материалы других СМИ
Упёртый русский
Думаю, лет через 10 Сид признается в прессе, что во время ОИ 2014 его усиленно лизали Маршан с Бержи, а он боялся всем рассказать...
10:44
rusfed 2.0
Смотрите НХЛ, играйте в регби (с) ;)
10:29
Долго наблюдал за идиотами на эт
Тьфу... срамота...
10:25
Werewolf
Упёртый русский Вот за таких парней болеют Оборотень, Смока фифа и пр. сектанты. Это - их идеал и олицетворение всех мечт, видимо. И критикуют меня, когда я называю их подонками... Но подонки - они и есть подонки._____Упоротый, ты после ночи этой умом тронулся от поражения вшей? )))))) Я болею за пингвинов ))))) Мне Бостон как бы по фиг )))) Ты переживай поменьше. Это ты болеешь за команду, в которой вратарь гей )))) Так что не надо )))))
10:16
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Навоз головного мозга)))
10:11
masek13
Один провокатор унизил другого, что здесь удивительного)
10:06
Упёртый русский
Вот за таких парней болеют Оборотень, Смока фифа и пр. сектанты. Это - их идеал и олицетворение всех мечт, видимо. И критикуют меня, когда я называю их подонками... Но подонки - они и есть подонки.
09:59
Werewolf
Ждем новведения в правилах - за лизание соперника - 2 минуты штрафа.
09:54
Werewolf
Ха-ха-ха
09:54