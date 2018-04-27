НХЛ попросила Маршана не лизать и не обнимать соперников

НХЛ попросила нападающего "Бостона" Брэда Маршана не лизать и не обнимать соперников, информирует ESPN.

Канадский форвард в первой игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" обнял нападающего Лео Комарова и лизнул его щеку. Отметим, что Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова.

– Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый, – отметил Маршан.