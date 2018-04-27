09:34 | Хоккей — НХЛ

НХЛ попросила Маршана не лизать и не обнимать соперников

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НХЛ попросила нападающего "Бостона" Брэда Маршана не лизать и не обнимать соперников, информирует ESPN.

Канадский форвард в первой игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Торонто" обнял нападающего Лео Комарова и лизнул его щеку. Отметим, что Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова.

– Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый, – отметил Маршан.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Упёртый русский

Думаю, лет через 10 Сид признается в прессе, что во время ОИ 2014 его усиленно лизали Маршан с Бержи, а он боялся всем рассказать...

10:44

rusfed 2.0

Смотрите НХЛ, играйте в регби (с) ;)

10:29

Долго наблюдал за идиотами на эт

Тьфу... срамота...

10:25

Werewolf

Упёртый русский Вот за таких парней болеют Оборотень, Смока фифа и пр. сектанты. Это - их идеал и олицетворение всех мечт, видимо. И критикуют меня, когда я называю их подонками... Но подонки - они и есть подонки._____Упоротый, ты после ночи этой умом тронулся от поражения вшей? )))))) Я болею за пингвинов ))))) Мне Бостон как бы по фиг )))) Ты переживай поменьше. Это ты болеешь за команду, в которой вратарь гей )))) Так что не надо )))))

10:16

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Навоз головного мозга)))

10:11

masek13

Один провокатор унизил другого, что здесь удивительного)

10:06

Упёртый русский

Вот за таких парней болеют Оборотень, Смока фифа и пр. сектанты. Это - их идеал и олицетворение всех мечт, видимо. И критикуют меня, когда я называю их подонками... Но подонки - они и есть подонки.

09:59

Werewolf

Ждем новведения в правилах - за лизание соперника - 2 минуты штрафа.

09:54

Werewolf

Ха-ха-ха

09:54

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