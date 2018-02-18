НХЛ поддержала решение "Чикаго" выгнать болельщиков за проявление расизма

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен сделал заявление по поводу инцидента, произошедшего во время матча регулярного чемпионата между "Чикаго" и "Вашингтоном" (7:1). Болельщики "Блэкхокс" выкрикивали в адрес форвард "Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли расистские кричалки. Они скандировали "Баскетбол, баскетбол, баскетбол", намекая на афроамериканское происхождение игрока.

- Болельщики в Чикаго прибегли к расовым насмешкам и жестокому обращению в адрес игрока "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Бэтмана. - НХЛ осуждает это предосудительное поведение. Лига полностью поддерживает действия, предпринятые службами безопасности для изгнания правонарушителей, и ожидает такой же реакции на любое неприемлемое поведение на любой из арен.