19:24 20 апреля | Хоккей — НХЛ

НХЛ переписала на Кузнецова передачу в матче с "Коламбусом". Он догнал Овечкина в споре бомбардиров

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НХЛ переписала на форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова результативную передачу в четвертом матче первого раунда плей-офф против "Коламбуса" (4:1, 3-1). Таким образом, россиянин набрал в этой встрече 4 (1+3) очка.

Кузнецов набрал 6 (3+3) в плей-офф. В списке бомбардиров он догнал Александра Овечкина, у которого такие же показатели.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

И еще, где крики о приписках передач, разбор моментов, возмущения о передачах-фантомах и т.д.? )))))))

02:06

Werewolf

maxcds Русские тащат вашингтон? Не, не слышал._______Кузнецов зло для вшей, Овечкин один тащит их ))))) Эхххх, Моня, Моня.....

02:05

maxcds

Русские тащат вашингтон? Не, не слышал.

21:36 20 апреля

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