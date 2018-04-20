НХЛ переписала на Кузнецова передачу в матче с "Коламбусом". Он догнал Овечкина в споре бомбардиров

НХЛ переписала на форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова результативную передачу в четвертом матче первого раунда плей-офф против "Коламбуса" (4:1, 3-1). Таким образом, россиянин набрал в этой встрече 4 (1+3) очка.

Кузнецов набрал 6 (3+3) в плей-офф. В списке бомбардиров он догнал Александра Овечкина, у которого такие же показатели.