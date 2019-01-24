НХЛ объявила трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня

Стали известны три звезды прошедшего игрового дня НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой был признан форвард "Торонто" Назем Кадри, оформивший хет-трик в матче с "Вашингтоном" (6:3). Этот матч стал пятым для Кадри в его энхаэловской карьере, в котором он забросил три шайбы.

Второй звездой стал нападающий "Миннесоты" Эрик Стаал, на его счету дубль в матче с "Колорадо" (5:2). Также он в той игре отдал еще одну результативную передачу.

Также организаторы отметили вратаря "Нэшвилла" Юусе Сароса, отразившего 47 из 48 бросков в матче с "Вегасом". Он установил личный рекорд по количеству сейвов.