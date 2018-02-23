"Нэшвилл" забросил 7 шайб в ворота "Сан-Хосе", Емелин отыграл 15 минут

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сан-Хосе" - 7:1. В составе "Предаторз" 15 минут 13 секунд провел защитник Алексей Емелин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Сан-Хосе" - 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)
Голы: Бонино - 9 (Йоси, Эллис), 1:55 - 1:0. Хартнелл - 10 (Бонино, Ярнкрок), 19:17 - 2:0. Кутюр - 25 (Лабанк, Браун), 28:37 - 2:1. Фиала - 19 (Суббан, Джохансен), 35:57 - 3:1. Арвидссон - 22 (бол., Суббан, Смит), 43:49 - 4:1. Джохансен - 8 (Йоси), 46:30 - 5:1. Экхольм - 8 (Форсберг, Арвидссон), 51:00 - 6:1. Ярнкрок - 15, 57:51 - 7:1.
Нереализованный буллит: Сиссонс (55:21, Нэшвилл Предаторз).
Вратари: Ринне - Делл.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 46 (15+12+19) - 34 (10+11+13).
Наши: Емелин (15:13/1/0) - -.
23 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Материалы других СМИ
fifa_guru
просто тотальное уни(что)жение. играли спокойно, по счету. потом пропустив, добавили дабы не давать шансов. ну а в третьем периоде вообще пошла игра
07:03