"Нэшвилл" разгромил "Вашингтон", Овечкин и Кузнецов отметились голевыми передачами

"Нэшвилл" на своем льду обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). "Кэпиталз" потерпел третье поражение кряду.

Российские нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Вашингтон" - 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)

Голы: Арвидссон - 15 (Экхольм, Форсберг), 3:45 - 1:0. Бонино - 10 (Сиссонс, Уотсон), 10:33 - 2:0. Арвидссон - 16 (Суббан, Джохансен), 21:21 - 3:0. Бэкстрем - 12 (бол., Карлсон, Овечкин), 27:07 - 3:1. Арвидссон - 17 (мен., Джохансен), 32:08 - 4:1. Гримальди - 4, 34:57 - 5:1. Бонино - 11 (Экхольм, Хартман), 39:54 - 6:1. Ярнкрок - 8 (Фиала), 47:56 - 7:1. Оши - 14 (Кузнецов, Врана), 56:11 - 7:2.

Вратари: Сарос - Копли.

Штраф: 19 - 35.

Броски: 29 (9+11+9) - 28 (8+10+10).

Наши: - - Кузнецов (15.30/2/-2), Овечкин (18.57/4/-3), Орлов (21.08/1/-4).

16 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.