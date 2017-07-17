"Нешвилл" продлил контракт с Фредериком Годро

"Нэшвилл" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Фредериком Годро. Новое соглашение между клубом и форвардом рассчитано на три года, два из которых – двусторонние. Зарплата в первые два сезона составит 650 тысяч долларов, а в третией – 700 тысяч.

Годро дебютировал в НХЛ 22 октября прошлого года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 9 матчах, отметившись одной результативной передачей. В Кубке Стэнли на его счету 8 матчей и 3 шайбы (все – в проигранной финальной серии с "Питтсбургом").