"Нэшвилл" подписал контракт с Ринне на 10 миллионов долларов

"Нэшвил" подписал двухлетнее соглашение с голкипером Пеккой Ринне, сообщает пресс-служба команды. По новому контракту, вратарь получит за два года 10 миллионов долларов. В сезоне-2019/20 его зарплата составит 6 миллионов, в сезоне-2020/21 - 4.

Ринне выступает за "Нэшвилл" на протяжении 13 сезонов. Финский голкипер был выбран на драфте-2004 и за другую команду в НХЛ не играл.