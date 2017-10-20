"Нэшвилл" победил "Филадельфию", забив один гол

"Нэшвилл" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:0. В составе "Предаторз" на льду появился российский защитник Алексей Емелин. Он сыграл 20 минут 25 секунд. На его счету один бросок в створ ворот и два силовых приема. Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на площадке 19 минут 34 секунды. Он один раз пробил в створ и провел два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Нэшвилл" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: - - Сиссонс

Наши: Проворов (19:34/1/-1) - Емелин (20:25/1/0)