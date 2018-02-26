"Миннесота" в овертайме одержала волевую победу над "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на своем льду победила "Сан-Хосе" – 3:2 ОТ. "Шаркс" вел 2:0, но "Уайлд" удалось сравнять счет и забить победную шайбу в овертайме. Таким образом, "Миннесота" одержала четвертую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Райан - 3 (Хансен, Гудроу), 14:00 - 0:1. Тирни - 15 (Лабанк), 22:28 - 0:2. Каллен - 7 (Сперджен, Фолиньо), 39:16 - 1:2. Стаал - 30 (Сутер, Зукер), 55:16 - 2:2. Сперджен - 8 (Зукер), 64:48 - 3:2.

Вратари: Дубник - Джонс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 41 (10+19+10+2) - 28 (17+4+6+1).

Наши: - - -.

26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.