"Миннесота" в овертайме одержала волевую победу над "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на своем льду победила "Сан-Хосе" – 3:2 ОТ. "Шаркс" вел 2:0, но "Уайлд" удалось сравнять счет и забить победную шайбу в овертайме. Таким образом, "Миннесота" одержала четвертую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Райан - 3 (Хансен, Гудроу), 14:00 - 0:1. Тирни - 15 (Лабанк), 22:28 - 0:2. Каллен - 7 (Сперджен, Фолиньо), 39:16 - 1:2. Стаал - 30 (Сутер, Зукер), 55:16 - 2:2. Сперджен - 8 (Зукер), 64:48 - 3:2.
Вратари: Дубник - Джонс.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 41 (10+19+10+2) - 28 (17+4+6+1).
Наши: - - -.
26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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