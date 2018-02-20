Миллер отразил 20 бросков за 20 минут и стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня был назван голкипер "Анахайма" Райан Миллер, отразивший все 20 бросков по своим воротам в матче против "Вегаса" (2:0). Он вышел на лед в третьем периоде, заменив Джона Гибсона, который отразил 13 бросков за 40 минут игры.

Второй звездой дня стал форвард "Миннесоты" Джейсон Зукер, оформивший дубль в выездном матче против "Айлендерс" (5:3). Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий "Бостона" Брэд Маршан, на счету которого победная шайба в овертайме игры против "Калгари" (2:1 ОТ).