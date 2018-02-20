10:05 | Хоккей — НХЛ

Миллер отразил 20 бросков за 20 минут и стал первой звездой дня в НХЛ

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НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня был назван голкипер "Анахайма" Райан Миллер, отразивший все 20 бросков по своим воротам в матче против "Вегаса" (2:0). Он вышел на лед в третьем периоде, заменив Джона Гибсона, который отразил 13 бросков за 40 минут игры.

Второй звездой дня стал форвард "Миннесоты" Джейсон Зукер, оформивший дубль в выездном матче против "Айлендерс" (5:3). Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий "Бостона" Брэд Маршан, на счету которого победная шайба в овертайме игры против "Калгари" (2:1 ОТ).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ВеликийПашаБуре

Тройку звезд дня определяют весьма "компетентные" чуви. Так, позавчера некто Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка, с легкостью преодолел барьер 900 очков!!! (Такого нет ни у П.Буре и П. Форсберга), но был жестко проигнорирован.

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