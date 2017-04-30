Мэтт Нисканен: "В первом периоде играли очень хорошо, но не получили вознаграждения"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен после поражения от "Питтсбурга" (2:6) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли отметил, что команде не повезло в первом периоде. По его словам, соперник во втором периоде наказал за ошибки. "Пингвинз" повели в серии со счетом 2-0.

– Думаю, что мы видим путь к успеху. В первом периоде мы играли очень хорошо, однако не были вознаграждены. А во втором периоде "Питтсбург" использовал наши ошибки, и это изменило ход матча, – цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.