Майк Салливан: "Питтсбург" вовремя забивал и вовремя не пропускал"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Коламбусом" (5:2) в пятом матче и выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли отметил, что команда правильно реагировала на ход встречи. Однако, по словам наставника, подопечные пока не показывают свой лучший хоккей.

– Мы играли против одной из лучших команд лиги, а сегодняшняя игра стала отражением всей серии, – цитирует Салливана официальный сайт "Питтсбурга". – В игре было много перепадов, своего рода эмоциональные горки. Однако мы справились с этим, так как вовремя забивали и вовремя не пропускали.

Это и помогает справиться с такими перепадами инициативы. Тем не менее, нам есть, над чем работать. Команда пока не показывает свой лучший хоккей. Конечно, совершенства не бывает, но мне нравится настрой игроков на борьбу и их полевые качества. Мы можем справляться с трудностями, что показывали по ходу сезона.