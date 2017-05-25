Майк Салливан: "Кросби и Малкин должны выйти на первый план в седьмом матче с "Оттавой"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан в преддверии седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Оттавой" (3-3) подчеркнул, что капитан "Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий Евгений Малкин должны вести за собой команду. По его словам, их игра должна выйти на первый план.

- Мои парни понимают, что стоит на кону в седьмом матче серии. У многих из них есть богатый опыт участия в подобных играх, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - "Питтсбург" знает, о том, что может контролировать исключительно свои действия, так что сфокусируемся на подготовке к решающей игре сезона. "Питтсбург" всегда показывал, что умеет реагировать на обидные поражения.

Уверен, что Кросби и Малкин должны выйти на первый план в седьмом матче. Сидни принимал участие в самых важных матчах на международном уровне, он выигрывал Кубок Стэнли, Кубок мира, Олимпиаду.

У него настолько обширная биография, что его сложно чем-то удивить в хоккее. Он настоящий борец, и я уверен, что Кросби покажем остальным парням пример, как надо действовать в ключевых моментах.

Это же касается и Малкина, который всегда играет на победу и сильно переживает, если не удается добиться результата. Я не удивлен, что он был недоволен своей игрой, несмотря на заброшенную шайбу. Такие хоккеисты ставят себе высочайшую планку, которой стремятся соответствовать, во что бы то ни стало.