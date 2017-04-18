Майк Бэбкок: "Зайцев стал ключевым игроком "Торонто" в этом году"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок доволен тем, как защитник Никита Зайцев проводит сезон. Он ждет многого от 25-летнего россиянина в плей-офф НХЛ.

– Это новый уровень для Зайцева, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэбкока. – Безусловно, было неприятно потерять Романа Полака до конца сезона, он был важной частью команды, но в то же время, здорово, что Зайцев восстановился от травмы. Это огромная возможность для него, чтобы проявить себя. Никита великолепно играл на протяжении всего сезона, показывая высочайший уровень. Он здорово двигает шайбу, практически незаменим как в большинстве, так и в меньшинстве. Никита стал ключевым игроком "Торонто" в этом году.