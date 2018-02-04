Мамин заступился за вратаря и подрался с Бертуцци. Видео

"Флорида" обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде нападающий "Пантерз" Максим Мамин устроил бой с форвардом гостей Тайлером Бертуцци.

Россиянин остался недоволен игрой соперника против вратаря Харри Сятери и заступился за него. Мамин провел свой первый бой в НХЛ, оба игрока получил по пять минут штрафа.