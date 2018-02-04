10:00 | Хоккей — НХЛ

Мамин заступился за вратаря и подрался с Бертуцци. Видео

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"Флорида" обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде нападающий "Пантерз" Максим Мамин устроил бой с форвардом гостей Тайлером Бертуцци.

Россиянин остался недоволен игрой соперника против вратаря Харри Сятери и заступился за него. Мамин провел свой первый бой в НХЛ, оба игрока получил по пять минут штрафа.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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реал курит,свиньи рулят

норм

10:18

fifa_guru

рановато разняли)) а так норм получил канадо-итальяшка

10:12