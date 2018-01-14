00:15 | Хоккей — НХЛ

Малкин догнал Ковальчука и Федорова

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Евгений Малкин поучаствовал во всех четырех голах в ворота "Детройта" (два гола и две передачи) и в 22-й раз завершил матч регулярного чемпионата НХЛ, имея в активе более трех очков. Столько же сверхрезультативных игр провели за океаном Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Чаще по четыре балла набирали только два российских хоккеиста – Александр Овечкин и Александр Могильный (по 23 раза).

При этом форвард "Питтсбурга" упустил шанс стать российским рекордсменам по пятиочковым встречам. Малкин, как и Могильный, набирали по пять очков по семь раз в карьере. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди россиян 

Игрок 

Клубы 

Матчи 

4+ 

5+ 

Александр ОВЕЧКИН 

Вашингтон 

966 

23 

4 

Александр МОГИЛЬНЫЙ 

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто 

990 

23 

7 

Евгений МАЛКИН 

Питтсбург 

747 

22 

7 

Илья КОВАЛЬЧУК 

Атланта, Нью-Джерси 

816 

22 

4 

Сергей ФЕДОРОВ 

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон 

1248 

22 

4 

Павел БУРЕ 

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс 

702 

18 

3 

Алексей ЯШИН 

Оттава, Айлендерс 

850 

14 

4 

Вячеслав КОЗЛОВ 

Детройт, Баффало, Атланта 

1182 

14 

2 

Сергей МАКАРОВ 

Калгари, Сан-Хосе, Даллас 

424 

13 

2 

Алексей ЖАМНОВ 

Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон 

807 

12 

4 

 

3
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КОММЕНТАРИИ (3)
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maks55555

Малкин ничем не хуже Буре действует, а быстрее лучше.

03:40

adamantane'

"упустил шанс стать российским рекордсменам" - рекордсменом. Малкин и Овечкин - действующие игроки, так что могут ещё по несколько раз подогонять-поперегонять друг друга по таким играм ).

00:59

adamantane'

Сейчас опять набегут всякие смоки и затянут песнь о якобы "ноунеймах" -)))

00:57