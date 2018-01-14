Малкин догнал Ковальчука и Федорова

Евгений Малкин поучаствовал во всех четырех голах в ворота "Детройта" (два гола и две передачи) и в 22-й раз завершил матч регулярного чемпионата НХЛ, имея в активе более трех очков. Столько же сверхрезультативных игр провели за океаном Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Чаще по четыре балла набирали только два российских хоккеиста – Александр Овечкин и Александр Могильный (по 23 раза).

При этом форвард "Питтсбурга" упустил шанс стать российским рекордсменам по пятиочковым встречам. Малкин, как и Могильный, набирали по пять очков по семь раз в карьере. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди россиян