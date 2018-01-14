Малкин догнал Ковальчука и Федорова

Евгений Малкин поучаствовал во всех четырех голах в ворота "Детройта" (два гола и две передачи) и в 22-й раз завершил матч регулярного чемпионата НХЛ, имея в активе более трех очков. Столько же сверхрезультативных игр провели за океаном Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Чаще по четыре балла набирали только два российских хоккеиста – Александр Овечкин и Александр Могильный (по 23 раза).
При этом форвард "Питтсбурга" упустил шанс стать российским рекордсменам по пятиочковым встречам. Малкин, как и Могильный, набирали по пять очков по семь раз в карьере. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам с четырьмя и более очками среди россиян
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
4+
|
5+
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон
|
966
|
23
|
4
|
Александр МОГИЛЬНЫЙ
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
23
|
7
|
Евгений МАЛКИН
|
Питтсбург
|
747
|
22
|
7
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Атланта, Нью-Джерси
|
816
|
22
|
4
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
22
|
4
|
Павел БУРЕ
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
18
|
3
|
Алексей ЯШИН
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
14
|
4
|
Вячеслав КОЗЛОВ
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
14
|
2
|
Сергей МАКАРОВ
|
Калгари, Сан-Хосе, Даллас
|
424
|
13
|
2
|
Алексей ЖАМНОВ
|
Виннипег, Чикаго, Филадельфия, Бостон
|
807
|
12
|
4
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Сергей Федоров (хоккей)
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Александр Могильный
maks55555
Малкин ничем не хуже Буре действует, а быстрее лучше.
03:40
adamantane'
"упустил шанс стать российским рекордсменам" - рекордсменом. Малкин и Овечкин - действующие игроки, так что могут ещё по несколько раз подогонять-поперегонять друг друга по таким играм ).
00:59
adamantane'
Сейчас опять набегут всякие смоки и затянут песнь о якобы "ноунеймах" -)))
00:57