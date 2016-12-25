Максим Талбот: "Варламов вообще не похож на Брызгалова"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" подчеркнул, что российские вратари Илья Брызгалов и Семен Варламов совершенно друг на друга не похожи. По его словам, они концентрируются в хоккее на разных вещах.

– Вы провели кучу времени с Брызгаловым во время постоянных съемок для HBO. Илья на всех влияет – почувствовали?

– Он настолько своеобразный, даже не знаю, что к этому добавить. Жаль, что у него с "Филадельфией" не сложилось. В то время нас постоянно снимали. Я помню эти разговоры про вселенную и про разные философские направления.

– Вот интересно, вы же играли с Варламовым, он похож?

– Совершенно не похожи. Все равно что Руа и Бродер. Ну да, все разные, но Варламов – он очень сконцентрирован именно на вратарском искусстве, а Брызгалов – он поопытнее, он знает, что и зачем ему нужно делать, он на другом концентрируется. (Игорь ЕРОНКО)

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