Макс Пачоретти: "Игру против "Вашингтона" "Монреаль" провел намного лучше предыдущих"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти, забросивший две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (3:2), отметил, что его удовлетворяет игра команды. Форвард в последних шести встречах отметился шестью голами.

– Эту игры мы провели намного лучше предыдущих, – цитирует сайт НХЛ Пачоретти. – Если посмотреть в общем, я бы сказал, что пять из последних шести игр мы провели действительно хорошо. Нас очень расстроил результат игры против "Бостона" (1:4), но сегодня мы дали всем достойный ответ.

"Монреаль" с 44 очками после 46 матчей занимает 13-е место в Восточной конференции. "Вашингтон" находится на второй строчке турнирной таблицы, в активе команды 60 очков после 47 игр.