Маккиннон пропустит 2-4 недели из-за травмы

Форвард "Колорадо" Натан Маккиннон пропустит порядка 2-4 недель. Хоккеист получил травму верхней части тела в матче с "Ванкувером" (3:4 ОТ).

– Конечно, неприятно, когда из строя выбывает игрок, столь важный для нашей команды, – цитирует официальный сайт НХЛ слова тренера "Колорадо" Джареда Беднара. – Никто не может его полноценно заменить, поэтому всем парням надо прибавить, чтобы компенсировать его временное отсутствие.

Маккиннон является вторым бомбардиром НХЛ в этом сезоне, уступая только российскому форварду "Тампа-Бэй" Никите Кучерову. На его счету 61 (24+37) очко.