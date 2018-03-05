Маккиннон, Лайне и Барков – игроки недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии трех лучших хоккеистов недели в регулярном чемпионате. Первой звездой признан нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, который набрал 11 (5+6) очков в четырех встречах.

Вторым лучшим игроком стал форвард "Виннипега" Патрик Лайне, на счету которого 7 (4+3) очков в трех матчах. Нападающий "Флориды" Александр Барков набрал 6 (5+1) очков в четырех встречах и стал третьей звездой недели.