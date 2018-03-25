07:40 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив Кучерова

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" (3:2). Теперь у 21-летнего канадца 96 (38+58) очков, что позволило ему обойти российского нападающего "Тампы" Никиту Кучерова​ и возглавить бомбардирскую гонку. У 24-летнего россиянина сейчас 95 (37+58) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Dzhan1328

Справедливо. Кучеров просто никакущий после нг,откровенно сдал ( или в начале сезона прыгнул выше головы?).

09:13

Garry1979

лучший он или нет в плей-офф проверяется, а он туда не скоро попадёт

08:44

Читалось))

Читалось.)) Лучший!)

08:20

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