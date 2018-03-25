Макдэвид вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив Кучерова

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" (3:2). Теперь у 21-летнего канадца 96 (38+58) очков, что позволило ему обойти российского нападающего "Тампы" Никиту Кучерова и возглавить бомбардирскую гонку. У 24-летнего россиянина сейчас 95 (37+58) очков.
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Dzhan1328
Справедливо. Кучеров просто никакущий после нг,откровенно сдал ( или в начале сезона прыгнул выше головы?).
09:13
Garry1979
лучший он или нет в плей-офф проверяется, а он туда не скоро попадёт
08:44
Читалось))
Читалось.)) Лучший!)
08:20