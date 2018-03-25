Макдэвид вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив Кучерова

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" (3:2). Теперь у 21-летнего канадца 96 (38+58) очков, что позволило ему обойти российского нападающего "Тампы" Никиту Кучерова​ и возглавить бомбардирскую гонку. У 24-летнего россиянина сейчас 95 (37+58) очков.