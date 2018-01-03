"Лос-Анджелес" всухую разгромил "Эдмонтон"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях всухую разгромил "Эдмонтон" со счетом 5:0. Дубль оформил Дастин Браун.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы: Эндреофф - 2 (Митчелл, Фантенберг), 34:21 - 0:1. Льюис - 9 (бол., Габорик, Тоффоли), 41:36 - 0:2. Браун - 14 (бол., Копитар, Мартинес), 43:59 - 0:3. Кемпе - 12 (бол., Габорик, Маззин), 44:34 - 0:4. Браун - 15 (Копитар, Пирсон), 58:28 - 0:5.

Вратари: Тэлбот - Куик.

Штраф: 19 - 11.

Броски: 32 (14+6+12) - 33 (12+6+15).

Наши: - - -.

3 января. Эдмонтон. Rogers Place.