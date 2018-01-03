08:32 | Хоккей — НХЛ

"Лос-Анджелес" всухую разгромил "Эдмонтон"

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"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях всухую разгромил "Эдмонтон" со счетом 5:0. Дубль оформил Дастин Браун.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Голы: Эндреофф - 2 (Митчелл, Фантенберг), 34:21 - 0:1. Льюис - 9 (бол., Габорик, Тоффоли), 41:36 - 0:2. Браун - 14 (бол., Копитар, Мартинес), 43:59 - 0:3. Кемпе - 12 (бол., Габорик, Маззин), 44:34 - 0:4. Браун - 15 (Копитар, Пирсон), 58:28 - 0:5.

Вратари: Тэлбот - Куик.

Штраф: 19 - 11.

Броски: 32 (14+6+12) - 33 (12+6+15).

Наши: - - -.

3 января. Эдмонтон. Rogers Place.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Макдак феерит и тащит команду вторую игру, не то что АО ЛКВ))

09:16

ростовский свин

эдмонтон -крутой претендент на кубок.Полностью смотрел их прошлый матч с пегом -0-5 и абсолютная безнадега в игре...сейчас опять 0-5 -судя по счету безнадега - надо посмотреть обзор : опять все безнадежно.

08:45