"Лос-Анджелес" Ковальчука проиграл "Эдмонтону"

"Эдмонтон" на своем льду выиграл у "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Ойлерз" одержал вторую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Пульюярви - 2 (Каджула, Ньюджент-Хопкинс), 1:21 - 1:0. Чейссон - 11 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 9:33 - 2:0. Браун - 8 (Копитар, Иафалло), 13:49 - 2:1. Картер - 5 (бол., Даути, Копитар), 19:29 - 2:2. Клефбом - 2 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 57:40 - 3:2.

Вратари: Коскинен - Куик.

Штраф: 6 - 6.



30 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.