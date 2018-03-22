Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне пропустит до двух недель из-за повреждения, сообщает Sportsnet. 19-летний финн получил ушиб ноги в матче регулярного чемпионата НХЛпротив "Лос-Анджелеса" (2:1 ОТ). Форвард блокировал бросок Алека Мартинеса во втором периоде, и шайба попала ему в ногу.

В этом сезоне он провел 68 (43+25) очков в 73 встречах. Лайне идет на втором месте в снайперской гонке.