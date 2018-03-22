Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне пропустит до двух недель из-за повреждения, сообщает Sportsnet. 19-летний финн получил ушиб ноги в матче регулярного чемпионата НХЛпротив "Лос-Анджелеса" (2:1 ОТ). Форвард блокировал бросок Алека Мартинеса во втором периоде, и шайба попала ему в ногу.
В этом сезоне он провел 68 (43+25) очков в 73 встречах. Лайне идет на втором месте в снайперской гонке.
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rashlim
"А то ишь чего выдумал, сопляк" - пробурчал Овечкин, прочитав эту новость.
20:54
.BattleFish.
Выздоровления Патрику, Ови с новым Ришаром!
20:54
Dzhan1328
ураааааааа
20:53
БигБосс
"Бог не фраер, он все видит" (с) Не фиг было интервью давать, где собирался Ови обойти в ближайших матчах. ЛОЛ
20:46
Долго наблюдал за идиотами на эт
Жаль, сейчас начнётся писанина, что взял только лишь, потому что............
20:37