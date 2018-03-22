20:33 | Хоккей — НХЛ

Лайне пропустит до двух недель из-за повреждения

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Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне пропустит до двух недель из-за повреждения, сообщает Sportsnet. 19-летний финн получил ушиб ноги в матче регулярного чемпионата НХЛпротив "Лос-Анджелеса" (2:1 ОТ). Форвард блокировал бросок Алека Мартинеса во втором периоде, и шайба попала ему в ногу.

В этом сезоне он провел 68 (43+25) очков в 73 встречах. Лайне идет на втором месте в снайперской гонке.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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rashlim

"А то ишь чего выдумал, сопляк" - пробурчал Овечкин, прочитав эту новость.

20:54

.BattleFish.

Выздоровления Патрику, Ови с новым Ришаром!

20:54

Dzhan1328

ураааааааа

20:53

БигБосс

"Бог не фраер, он все видит" (с) Не фиг было интервью давать, где собирался Ови обойти в ближайших матчах. ЛОЛ

20:46

Долго наблюдал за идиотами на эт

Жаль, сейчас начнётся писанина, что взял только лишь, потому что............

20:37

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