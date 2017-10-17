Кучеров забил гол в шестой игре подряд. Видео

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Форвард отличился в шестой игре подряд со старта сезона.
Кучерову удалось реализовать большинство. Ассистировали российскому бомбардиру Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Россиянин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Отметим, Кучеров забил 6-й гол в сезоне. Всего на его счету 9 очков.
Nikita Kucherov snipe #TBLvsDET pic.twitter.com/qLyHIQGk4I– Brandon Murphy (@2Murphy8) 17 октября 2017 г.
Nikita Kucherov with the absolute snipe top corner on Jimmy Howard #Lightning #Redwings #TBLvsDET pic.twitter.com/G0qjQNKIG4– Jordan Tomiyama (@Jttomiyama) 17 октября 2017 г.
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