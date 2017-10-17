03:03 | Хоккей — НХЛ

Кучеров забил гол в шестой игре подряд. Видео


Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Форвард отличился в шестой игре подряд со старта сезона.

Кучерову удалось реализовать большинство. Ассистировали российскому бомбардиру Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Россиянин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Отметим, Кучеров забил 6-й гол в сезоне. Всего на его счету 9 очков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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