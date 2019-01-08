Крэйг Беруби – о голе Тарасенко: "Это была важнейшая шайба"

Главный тренер "Сент-Луиса" Крэйг Беруби похвалил российского нападающего Владимира Тарасенко, который отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:0), сообщает официальный сайт лиги.

– Это был важнейший гол. После него мы вздохнули свободнее. У него и до этого были неплохие моменты, но шайба не заходила в ворота. Здорово, что в этот раз все получилось, – приводит слова Беруби официальный сайт НХЛ.

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