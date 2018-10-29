Ковальчук стал третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила имена трех лучших игроков по итогам игрового дня.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, который забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче с "Рейнджерс" (4:3), признан третьей звездой дня.

Второй звездой стал голкипер "Айлендерс" Томас Грайсс, отразивший 38 бросков из 39 в игре с "Каролиной" (2:1).

Первая звезда – форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер, набравший 3 очка в матче с "Анахаймом" (4:3 ОТ).

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