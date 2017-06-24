Костин – единственный россиянин выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2017

В Чикаго завершился первый раунд драфта НХЛ-2017. Первым номером стал нападающий Нико Хишир, вторым – форвард Нолан Патрик, третьим – защитник Миро Хейсканен.
Из россиян в первом раунде был выбран только Клим Костин – он был выбран под 31-м номером "Сент-Луисом".
Welcome to the #stlblues family, @klimchik_24! #NHLDraft pic.twitter.com/zhQa1zdLAw– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 24 июня 2017 г.
Полностью список хоккеистов, выбранных в первом раунде драфта НХЛ выглядит следующим образом:
1. н.Нико ХИШИР (Галифакс, QMJHL), Швейцария – Нью-Джерси
2. н.Нолан ПАТРИК (Брэндон, WHL), Канада – Филадельфия
3. з.Миро ХЕЙСКАНЕН (ХИФК, Liiga), Финляндия – Даллас
4. з.Кэйл МАКАР (Брукс, AJHL), Канада – Колорадо
5. н.Элиас ПЕТТЕРССОН (Тимро, Allsvenskan), Швеция – Ванкувер
6. н.Коди ГЛАСС (Портленд, WHL), Канада – Вегас
7. н.Лиас АНДЕРССОН (ХВ-71, SHL), Швеция – Рейнджерс
8. н.Кэйси МИТТЕЛЬШТАДТ (Грин-Бэй, USHL), США – Баффало
9. н.Майкл РАСМУССЕН (Трай-Сити, WHL), Канада – Детройт
10. н.Оуэн ТИППЕТТ (Миссисога, OHL), Канада – Флорида
11. н.Гэйб ВИЛАРДИ (Виндзор, OHL), Канада – Лос-Анджелес
12. н.Мартин НЕЧАС (Комета, Экстралига), Чехия – Каролина
13. н.Ник СУЗУКИ (Оуэн Саунд, OHL), Канада – Вегас
14. з.Кэллан ФУТ (Келоуна, WHL), Канада – Тампа-Бэй
15. з.Эрик БРАННСТРЕМ (ХВ-71, SHL), Швеция – Вегас
16. з.Юусо ВЯЛИМЯКИ (Трай-Сити, Liiga), Финляндия – Калгари
17. з.Тимоти ЛИЛИЕГРЕН (Рогле, SHL), Швеция – Торонто
18. з.Урхо ВААКАНАЙНЕН (Ювяскюля, Liiga), Финляндия – Бостон
19. н.Джош НОРРИС (США U-18, USHL), США – Сан-Хосе
20. н.Роберт ТОМАС (Лондон, OHL), Канада – Сент-Луис
21. н.Филип ЧИТИЛ (Злин, Экстралига), Чехия – Рейнджерс
22. н.Кайлер ЯМАМАТО (Спокане, WHL), США – Эдмонтон
23. з.Пьер-Оливье ДЖОЗЕФ (Шарлоттаун, QMJHL), Канада – Аризона
24. н.Кристиан ВЕСАЛАЙНЕН (ХПК, Liiga), Финляндия – Виннипег
25. н.Райан ПЭЙЛИНГ (Сент-Клауд, NCAA), США – Монреаль
26. в.Джейк ЭТТИНДЖЕР (Унив. Бостона, NCAA), США – Даллас
27. н.Морган ФРОСТ (Су-Сент-Мэри, OHL), Канада – Филадельфия
28. н.Шейн БОУЭРС (Ватерлоо, USHL), Канада – Оттава
29. з.Хенри ЙОКИХАРЬЮ (Портленд, WHL), Финляндия – Чикаго
30. н.Еели ТОЛВАНЕН (Сью-Сити, USHL), Финляндия – Нэшвилл
31. н.Клим КОСТИН (Динамо М), Россия – Сент-Луис