05:14 | Хоккей — НХЛ

Костин – единственный россиянин выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2017


В Чикаго завершился первый раунд драфта НХЛ-2017. Первым номером стал нападающий Нико Хишир, вторым – форвард Нолан Патрик, третьим – защитник Миро Хейсканен.

Из россиян в первом раунде был выбран только Клим Костин – он был выбран под 31-м номером "Сент-Луисом".

 
Нико ХИШИР.Альпен гольд. Швейцарец, который стал первым номером драфта НХЛ

Полностью список хоккеистов, выбранных в первом раунде драфта НХЛ выглядит следующим образом:

1. н.Нико ХИШИР (Галифакс, QMJHL), Швейцария – Нью-Джерси

2. н.Нолан ПАТРИК (Брэндон, WHL), Канада – Филадельфия

3. з.Миро ХЕЙСКАНЕН (ХИФК, Liiga), Финляндия – Даллас

4. з.Кэйл МАКАР (Брукс, AJHL), Канада – Колорадо

5. н.Элиас ПЕТТЕРССОН (Тимро, Allsvenskan), Швеция – Ванкувер

6. н.Коди ГЛАСС (Портленд, WHL), Канада – Вегас

7. н.Лиас АНДЕРССОН (ХВ-71, SHL), Швеция – Рейнджерс

8. н.Кэйси МИТТЕЛЬШТАДТ (Грин-Бэй, USHL), США – Баффало

9. н.Майкл РАСМУССЕН (Трай-Сити, WHL), Канада – Детройт

10. н.Оуэн ТИППЕТТ (Миссисога, OHL), Канада – Флорида

11. н.Гэйб ВИЛАРДИ (Виндзор, OHL), Канада – Лос-Анджелес

12. н.Мартин НЕЧАС (Комета, Экстралига), Чехия – Каролина

13. н.Ник СУЗУКИ (Оуэн Саунд, OHL), Канада – Вегас

14. з.Кэллан ФУТ (Келоуна, WHL), Канада – Тампа-Бэй

15. з.Эрик БРАННСТРЕМ (ХВ-71, SHL), Швеция – Вегас

16. з.Юусо ВЯЛИМЯКИ (Трай-Сити, Liiga), Финляндия – Калгари

17. з.Тимоти ЛИЛИЕГРЕН (Рогле, SHL), Швеция – Торонто

18. з.Урхо ВААКАНАЙНЕН (Ювяскюля, Liiga), Финляндия – Бостон

19. н.Джош НОРРИС (США U-18, USHL), США – Сан-Хосе

20. н.Роберт ТОМАС (Лондон, OHL), Канада – Сент-Луис

21. н.Филип ЧИТИЛ (Злин, Экстралига), Чехия – Рейнджерс

22. н.Кайлер ЯМАМАТО (Спокане, WHL), США – Эдмонтон

23. з.Пьер-Оливье ДЖОЗЕФ (Шарлоттаун, QMJHL), Канада – Аризона

24. н.Кристиан ВЕСАЛАЙНЕН (ХПК, Liiga), Финляндия – Виннипег

25. н.Райан ПЭЙЛИНГ (Сент-Клауд, NCAA), США – Монреаль

26. в.Джейк ЭТТИНДЖЕР (Унив. Бостона, NCAA), США – Даллас

27. н.Морган ФРОСТ (Су-Сент-Мэри, OHL), Канада – Филадельфия

28. н.Шейн БОУЭРС (Ватерлоо, USHL), Канада – Оттава

29. з.Хенри ЙОКИХАРЬЮ (Портленд, WHL), Финляндия – Чикаго

30. н.Еели ТОЛВАНЕН (Сью-Сити, USHL), Финляндия – Нэшвилл

31. н.Клим КОСТИН (Динамо М), Россия – Сент-Луис

 
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