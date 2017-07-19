"Колорадо" продлил контракты с тремя игроками

"Колорадо" на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с защитником Данканом Сименсом, нападающими Феликсом Жираром и Габриэлем Бурком. Со всеми игроками заключены однолетние двусторонние соглашения.

В минувшем сезоне 23-летний Сименс провел три матча в НХЛ. В семи встречах в АНХ за "Сан-Антонио" он набрал 7 (2+5) очков. 23-летний Жирар перешел в "Эвеланш" по ходу сезона из "Нэшвилла", всего он записал на свой счет 28 (10+18) баллов в 71 игре в АХЛ. 26-летний Бурк сыграл в шести матчах НХЛ, за "Сан-Антонио" провел 61 встречу и набрал 33 (10+23) очка.