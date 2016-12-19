"Коламбус" одолел "Ванкувер" в овертайме, Бобровский пропустил три гола

"Коламбус" взял верх над "Ванкувером" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал защитник гостей Сет Джонс. Ворота "Блю Джэкетс" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 14 бросков из 17.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Коламбус" – 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Аткинсон – 12 (бол., Веренски, Веннберг), 21:10 – 0:1. Саад – 10 (бол., Хартнелл, Дубински), 33:18 – 0:2. Саттер – 9 (бол., Берчи, Стэчер), 42:51 – 1:2. Д. Седин – 10 (Х. Седин), 47:42 – 2:2. Саад – 11 (Веннберг, Фолиньо), 55:21 – 2:3. Хансен – 3 (Хорват), 58:51 – 3:3. Джонс – 5 (Аткинсон), 60:46 – 3:4.

Вратари: Миллер (58:32 – 58:51) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 17 (3+6+7+1) – 25 (6+8+10+1).

Наши: Трямкин (14:54/1/0) – -

Ванкувер. Rogers Arena.