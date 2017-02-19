Клод Жюльен: "Монреаль" выпадал из ритма, и это бросалось в глаза"

Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен остался недоволен матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (1:3). Однако он с положительной стороны отметил игру голкипера Кэри Прайса.
- Сегодня мы выпадали из ритма. Это бросалось в глаза, - цитирует пресс-служба лиги Жюльена. - Мы можем долго говорить о том, над чем нам надо работать, но есть и положительные моменты. Посмотрите на Кэри Прайса. Он играл великолепно.
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https://www.nhl.com/ru/news/canadiens-show-encouraging-signs-under-julien/c-286919416