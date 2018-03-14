Клефбом сыграет за "Эдмонтон" несмотря на предстоящую операцию

Защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе", заявил главный тренер "Ойлерз" Тодд Маклеллан. Отметим, что ранее игрок проходил процедуры на травмированном плече и на следующей неделе его ждет операция.

– Нет никакого риска, что он получит серьезную травму, – заявил Маклеллан. – Я не могу отказать хоккеисту, который хочет внести свой вклад в результат команды.

Ожидается, что Клефбом успеет восстановиться после операции к летнему тренировочному лагерю. В этом сезоне он провел 63 матча в "регулярке" и набрал 19 (4+15) очков.