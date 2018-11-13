Кевин Шаттенкирк - о травме Бучневича: "Это огромная потеря"

Защитник "Рейнджерс" Кевин Шаттенкирк выразил сожаление по поводу травмы российского нападающего Павла Бучневича. Форвард сломал палец и пропустит от четырех до шести недель.

– Это огромная потеря, – цитирует официальный сайт НХЛ Шаттенкирка. – Он делал большой вклад в нашу игру последних матчах, был ключевым фактором победы над "Коламбусом". Нам придется подумать, как его заменить. Но думаю, что в составе есть парни, которые способны выполнить эту работу.

В нынешнем сезоне Бучневич провел 14 матчей в НХЛ, набрав 9 (5+4) очков.