"Калгари" проиграл "Вегасу"

"Вегас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это пятое подряд поражение "Флэймз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Вегас" - 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Смит - 13 (бол., Маршессо, Карлссон), 16:03 - 0:1. Беннетт - 7 (Брауэр), 26:02 - 1:1. Ткачак - 17 (Д. Хэмилтон, Фролик), 38:43 - 2:1. Хаула - 18, 58:14 - 2:2. Маршессо - 18 (Карлссон, Смит), 58:24 - 2:3. Перрон - 12 (п.в., Белльмар, Теодор), 59:07 - 2:4.
Вратари: Смит (59:01 - 59:07) - Флери.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 33 (12+10+11) - 35 (10+14+11).
31 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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Тропическая гемангиома Мовсисяна
договорняк в Навозе))) заработали все)))
10:12
bezik
Werewolf, ну в принципе, я до сих пор так говорю, что Вегас вряд ли пройдет 1 раунд против условной Соты. Но поболеть-то за них мне не это не мешает
09:47
Werewolf
bezik это!!! просто!!! нечто!!! С детства за Вегас! Красавчики, давненько такой концовки матча не видел_______Ну и кто говорил что Вегас в ПО дальше первого раунда не пройдет по любому? ))))))))) Вегас топ. От Тампы 1 очко и матч в запасе )
09:37
gibson
Такого идиотского поражение еще не видел. Калгари ведет 2:1 за 1,5 минуты до конца игры и тут защитник отдает пас... своему вратарю, а шайба попадает точно на крюк сопернику. Потом Калгари просто разваливается.
09:25
bezik
это!!! просто!!! нечто!!! С детства за Вегас! Красавчики, давненько такой концовки матча не видел
09:10