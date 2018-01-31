"Калгари" проиграл "Вегасу"

"Вегас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это пятое подряд поражение "Флэймз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Вегас" - 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Смит - 13 (бол., Маршессо, Карлссон), 16:03 - 0:1. Беннетт - 7 (Брауэр), 26:02 - 1:1. Ткачак - 17 (Д. Хэмилтон, Фролик), 38:43 - 2:1. Хаула - 18, 58:14 - 2:2. Маршессо - 18 (Карлссон, Смит), 58:24 - 2:3. Перрон - 12 (п.в., Белльмар, Теодор), 59:07 - 2:4.

Вратари: Смит (59:01 - 59:07) - Флери.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (12+10+11) - 35 (10+14+11).

31 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.