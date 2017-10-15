"Калгари" победил "Ванкувер", Ягр и Бурмистров сделали по передаче

"Калгари" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей дубль оформил Дуги Хэмилтон, по шайбе забросили Трэвис Хэмоник, Марк Джиордано и Джонни Годро. Голевой передачей отметился 45-летний нападающий Яромир Ягр.

У "Ванкувера" забивали Дерек Дорсетт и Брок Бозер. Первое очко за "Кэнакс" записал на свой счет нападающий Александр Бурмистров. Россиянин провел на льду 11 минут, нанес один бросок по воротам и завершил встречу с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Калгари" – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Джиордано – 1 (мен., Ф. Хэмилтон, Брауэр), 11:37 – 0:1. Дорсетт – 1 (БУРМИСТРОВ, Дель Зотто), 17:45 – 1:1. Хэмоник – 1, 30:57 – 1:2. Монахэн – 3 (Д. Хэмилтон), 37:59 – 1:3. Годро – 2 (бол., Ягр, Броди), 50:14 – 1:4. Бозер – 1 (Пулио, Стэчер), 50:23 – 2:4. Д. Хэмилтон – 1 (Ткачак), 51:11 – 2:5.

Вратари: Маркстрем – Смит.

Штраф: 14 – 18.

Броски: 29 (12+4+13) – 27 (8+11+8).

Наши: Бурмистров (11:10/1/+1) – -.

15 октября. Ванкувер. Rogers Arena.