"Калгари" обыграл "Лос-Анджелес" в дебютном матче Ягра

"Калгари" в овертайме одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Флэймз" дублем отметился Мэттью Ткачак, еще одну шайбу забросил Михаэл Фролик, решающая шайба в овертайме на счету Шона Монахэна. У "Кингз" дубль оформил Дастин Браун, еще один раз отличился Анже Копитар.

Отметим, что этот матч для дебютным за "Калгари" для 45-летнего нападающего Яромира Ягра, который провел на льду 13 минут 38 секунд и заработал показатель эффективности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Калгари" – 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Ткачак – 1 (бол., Баклунд, Джиордано), 3:56 – 0:1. Фролик – 1 (Годро, Монахэн), 7:47 – 0:2. Копитар – 3 (Маззин, Браун), 35:44 – 1:2. Браун – 2 (Даути, Иафалло), 40:14 – 2:2. Браун – 3 (Форборт, Копитар), 41:58 – 3:2. Ткачак – 2 (Д. Хэмилтон, Фролик), 50:59 – 3:3. Монахэн – 2 (Броди, Годро), 61:02 – 3:4.

Вратари: Куик – Смит.

Штраф: 14 – 12.

Броски: 45 (15+10+20+0) – 37 (13+10+13+1).

12 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.