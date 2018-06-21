Иско: "У сборной Испании неплохие шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Испании Иско после матча чемпионата мира-2018 против Ирана (1:0) отметил, что у команды неплохие шансы на выход из группы. Испанцы вместе с португальцами набрали по 4 очка, на третьем месте в группе В идут иранцы с одной победой.

- Я доволен нашей ситуацией в группе. У нас 4 очка, у нас неплохие шансы, - приводит "Р-Спорт" слова Иско. - Матч был сложным, но самое главное, что мы победили. Мне нравится эта сборная Испании. Я чувствую себя превосходно.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь