Илья Ковальчук: "Мне нравится спать в самолете с книгами"

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук признался, что его не беспокоят длинные перелеты, которые предстоят в новом сезоне НХЛ. Ранее россиянин играл в североамериканской лиге за "Нью-Джерси" в Восточной конференции, где команда меньше путешествовала.

- В России у нас есть несколько команд, в том числе из Китая, – цитирует пресс-служба клуба Ковальчука. - С Москвой разница в 7 часов, а мы летали туда два раза в год. Для меня это не очень важно. Мне нравится спать в самолете с книгами, так что это хорошее время для отдыха.