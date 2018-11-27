Илья Брызгалов: "Даже не помню, проиграли ли мы при Плющеве хоть один матч"

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал о работе с Владимиром Плющевым​.

– Что вы помните о Плющеве?

– Легко с ним работать было. Он всегда был на позитиве. Уверенный в себе, уверенный в команде. Мы если проигрывали – для него всегда это было большим сюрпризом. Потому что такое очень редко случалось. Даже не помню, проиграли мы при нем хоть одну встречу.

– Это его заслуга или все-таки вашего поколения?

– Нельзя сказать, что только его или только наша. Мы все-таки были одной командой, и каждый вносил свою лепту. И пока я с ним играл – не помню, чтобы мы уступали. Чемпионат Европы, правда, проиграли, но меня там не было. Нормальный мужик, он к нам с уважением относился, и мы к нему. Если вы хотите что-то негативное от меня услышать – я ничего о нем такого сказать не могу. (Игорь Еронко)

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