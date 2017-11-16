Хьюстон - новый кандидат на вступление в НХЛ?

По информации The Athletic, владелец баскетбольного клуба "Хьюстон" Тилман Фертитта встретился с главой НХЛ Гэри Бэттменом. Подробностей встречи обе стороны не выдали, однако руководитель хоккейной лиги отметил, что мог бы рассмотреть Хьюстон, как место для новой команды.

– Мы не рассматривает город, как место для переезда какой-либо команды, – сказал Бэттмен. – Но если бы они проявили интерес к созданию франшизы, то НХЛ, при особых обстоятельствах, смогла бы рассмотреть такую кандидатуру.

Напомним, что Фертитта месяц назад заявлял о своем интересе в создании команды в городе. Как отмечает издание, лига ищет варианты создания новой команды при том, что у нескольких клубов лиги есть проблемы с домашними аренами. В частности отмечается, что серия игр в Швеции как раз была связана с проблемами "Оттавы".