Холл вошел в историю НХЛ по длительности результативной серии

"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече 2 (1+1) очка набрал нападающий "Дэвилз" Тэйлор Холл.

Таким образом, канадец продлил результативную серию до 22 матчей подряд. Эта серия стала пятой в истории НХЛ. Он сравнялся с Дэни Хитли, который набирал очки в составе "Оттавы" также в 22 встречах кряду в сезоне-2005/06. Лидером является Матс Сундин – 30 игр за "Квебек" в сезоне-1992/93.

26-летний Холл в этой "регулярке" набрал 68 (27+41) очков в 58 играх.