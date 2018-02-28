14:44 | Хоккей — НХЛ

Холл вошел в историю НХЛ по длительности результативной серии

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"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече 2 (1+1) очка набрал нападающий "Дэвилз" Тэйлор Холл.

Таким образом, канадец продлил результативную серию до 22 матчей подряд. Эта серия стала пятой в истории НХЛ. Он сравнялся с Дэни Хитли, который набирал очки в составе "Оттавы" также в 22 встречах кряду в сезоне-2005/06. Лидером является Матс Сундин – 30 игр за "Квебек" в сезоне-1992/93.

26-летний Холл в этой "регулярке" набрал 68 (27+41) очков в 58 играх.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

Dorognik. В истории НХЛ?! Да ладно. Гретцки посмеялся. Так и пишите "если считать с сезона 92/93._____Сам прочитал и подумал что с ума схожу ))))

17:05

maks55555

Значит, за Холла поболеем в ближайших играх, он набирает очки ровно с Нового года с пропуском в 3 игры из-за травмы(Нью-Джерси тогда 2 раза из 3 проиграл на 0), в ближайших матчах у Девилз - Флорида(г), Каролина(г), Вегас(д),Монреаль(д).

16:28

Dorognik.

В истории НХЛ?! Да ладно. Гретцки посмеялся. Так и пишите "если считать с сезона 92/93.

14:56

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