Холл вошел в историю НХЛ по длительности результативной серии

"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече 2 (1+1) очка набрал нападающий "Дэвилз" Тэйлор Холл.
Таким образом, канадец продлил результативную серию до 22 матчей подряд. Эта серия стала пятой в истории НХЛ. Он сравнялся с Дэни Хитли, который набирал очки в составе "Оттавы" также в 22 встречах кряду в сезоне-2005/06. Лидером является Матс Сундин – 30 игр за "Квебек" в сезоне-1992/93.
26-летний Холл в этой "регулярке" набрал 68 (27+41) очков в 58 играх.
Taylor Hall of the @NJDevils is the fifth player in the last 25 years (since 1992-93) to record at least one point in 22+ consecutive appearances. #NHLStats #NJDvsPIT pic.twitter.com/C9ttgJgP1c– NHL Public Relations (@PR_NHL) 28 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
Werewolf
Dorognik. В истории НХЛ?! Да ладно. Гретцки посмеялся. Так и пишите "если считать с сезона 92/93._____Сам прочитал и подумал что с ума схожу ))))
17:05
maks55555
Значит, за Холла поболеем в ближайших играх, он набирает очки ровно с Нового года с пропуском в 3 игры из-за травмы(Нью-Джерси тогда 2 раза из 3 проиграл на 0), в ближайших матчах у Девилз - Флорида(г), Каролина(г), Вегас(д),Монреаль(д).
16:28
Dorognik.
В истории НХЛ?! Да ладно. Гретцки посмеялся. Так и пишите "если считать с сезона 92/93.
14:56