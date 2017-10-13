Хедман с передачи Кучерова забил за 0,1 секунды до конца периода. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" играет с "Питтсбургом". Шведский игрок "Лайтнинг" Виктор Хедман забросил шайбу за 0,1 секунду до конца первого периода. Ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров.

Первый бросок Хедмана был заблокирован, но повторный достиг цели. Обзору вратаря "Пингвинз" Антти Ниеми активно мешал защитник "Тампы" Владислав Наместников. После первого периода "молнии" ведут 2:1.