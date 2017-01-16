Гол Овечкина "Финиксу" - в списке лучших моментов в истории НХЛ

Пресс-служба НХЛ продолжает публиковать лучшие моменты в истории лиги, которой в этом году исполняется 100 лет.

Так, в список попал гол нападающего Александра Овечкина в ворота "Финикса", забитый 16 января 2006 года. В той встрече, которую "Кэпиталз" выиграл со счетом 6:1, российский форвард подобрал шайбу в средней зоне, вошел в зону соперника, попытался обыграть защитника, однако потерял равновесие и упал. Несмотря на это, Овечкин смог перевернуться на спину и отправил шайбу в ворота Брайана Буше.