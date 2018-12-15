Гол Макдэвида из-за ворот помог "Эдмонтону" обыграть "Филадельфию"

"Эдмонтон" переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан "Ойлерз" Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка. Одну из своих шайб он забросил эффектным броском из-за ворот рикошетом от голкипера.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Филадельфия" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Чейссон - 14 (Драйзайтль, Макдэвид), 12:37 - 1:0. Макдэвид - 18 (Драйзайтль, Нерс), 32:37 - 2:0. Ларссон - 1 (Спунер, Нерс), 34:08 - 3:0. Ворачек - 9 (Жиру), 50:03 - 3:1. Макдэвид - 19 (п.в., Драйзайтль), 59:24 - 4:1.

Вратари: Коскинен - Столарз (58:25 - 59:24).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 22 (7+8+7) - 32 (9+10+13).

Наши: - - Проворов (24.54/2/-1).

15 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.