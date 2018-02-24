Гол Анисимова помог "Чикаго" обыграть "Сан-Хосе"

"Чикаго" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на площадке 17 минут 38 секунд. На последней минуте встречи он забросил шайбу в пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Рутта - 6 (Дюклер, Шмолц ), 25:46 - 1:0. Шмолц - 17 (Дюклер), 42:01 - 2:0. Майер - 15 (Бернс, Павелски), 52:09 - 2:1. АНИСИМОВ - 17 (п.в., Юрчо, Рутта), 59:29 - 3:1.

Вратари: Берубе - Джонс (58:21 - 59:29).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 36 (11+13+12) - 43 (15+10+18).

Наши: Анисимов (17:38/2/1) - -.

24 февраля. Чикаго. United Center.